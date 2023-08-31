Diyarbakır'da sahte ''şeyh'' skandalı! Muska yapıp ayda 1 milyon liradan fazla kazanıyor - Son Dakika

Diyarbakır'da sahte ''şeyh'' skandalı! Muska yapıp ayda 1 milyon liradan fazla kazanıyor

Son Güncelleme: 31.08.2023 14:59

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir evde kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A., randevulu sistem ile günde 300 kişiye muska yapıyor. Muska için yeşil renkli fişe 500 TL, dua için beyaz renkli fişe ise 250 TL ödeniyor. Evde işi bitenler, muskaları demirle kaplatıp boyunlarına takıyor. A.A.'nın aylık kazancı 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Diyarbakır'da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A., randevulu sistem ile günde 300 kişiye muska yapıyor. Eve gelenler, kapıdaki görevlinin kestiği fişle içeri girerken, isteklerine göre yeşil renklisine 500 TL, beyazına ise 250 TL ücret ödüyor.

Diyarbakır'da sahte 'şeyh' skandalı! Günde 300 kişiye muska yapıp ayda 1 milyon TL'nin üzere para kazanıyor

EV MUSKA YAPTIRMAK İSTEYENLERLE DOLUP TAŞIYOR

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu ev, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenler ile doluyor.

Diyarbakır'da sahte 'şeyh' skandalı! Günde 300 kişiye muska yapıp ayda 1 milyon TL'nin üzere para kazanıyor

DUA ETTİRMEK İÇİN 250 TL ÜCRET ÖDÜYORLAR

Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor. Fişle içeri girenler, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor.

Diyarbakır'da sahte 'şeyh' skandalı! Günde 300 kişiye muska yapıp ayda 1 milyon TL'nin üzere para kazanıyor

HAFTADA 3 GÜN KAPALI

Eve günde 300 kişi geliyor. Gelenlerin çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor. Evde işi bitenler, kağıda yazılı muskaları karşıdaki iş yerinde 30 TL ücret karşılığında demirle kaplatıp ya kendi ya da çocuklarının boyunlarına takıyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri kapalı olan ev, görüntülendi.

Diyarbakır'da sahte 'şeyh' skandalı! Günde 300 kişiye muska yapıp ayda 1 milyon TL'nin üzere para kazanıyor

AYLIK KAZANCI 1 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE

A.A.'nın aylık kazancının ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi. A.A.'nın ayrıca akşamları Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Bağlar, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da sahte ''şeyh'' skandalı! Muska yapıp ayda 1 milyon liradan fazla kazanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da sahte ''şeyh'' skandalı! Muska yapıp ayda 1 milyon liradan fazla kazanıyor - Son Dakika
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