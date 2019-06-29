Diyarbakır'da Şeyh Sait ve arkadaşları anıldı
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Diyarbakır'da Şeyh Sait ve arkadaşları anıldıDİYARBAKIR - Diyarbakır 94 yıl önce idam edilen Şeyh Sait ve arkadaşları düzenlenen etkinlikle anıldı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:55 Kaynak: İHA
'da Şeyh Sait
ve arkadaşları anıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır 94 yıl önce idam edilen Şeyh Sait ve arkadaşları düzenlenen etkinlikle anıldı.
Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi tarafından 94 yıl önce idam edilen Şeyh Sait ve 46 arkadaşı anıldı. Sur
ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası gerçekleştirilen basın açıklamasını Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi üyesi Uzeyir Yuva okudu. Yuva, "Aradan geçen 94 yıla rağmen Şeyh Said
efendi ve dava arkadaşlarının kabirlerinin gizleniyor olması büyük bir zulümdür. Yıllardır toplumun bu konuda bir beklentisi vardır. Bir an evvel bu zulme son verilmeli ve Şeyh Said efendi ile arkadaşlarının kabir yerleri açığa çıkarılmadır. Devlet, o dönemde yapılan zulümlerden dolayı, Müslüman halktan özür dilemeli ve sebep olduğu her türlü kaybı telafi etmelidir. Müfredat kitaplarında geçen, çocuklarımızın zihinlerine zerk edilen Şeyh Said ve dava arkadaşları hakkındaki asılsız ithamlar ortadan kaldırılmalıdır. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalan halihazırdaki anayasa yenilenmelidir. Halkın inancı ve kültürüyle barışık yeni, sivil bir anayasa yapılmalıdır. Bu münasebetle şehadetlerinin 94'üncü yılında Şeyh Said ve 46 dava arkadaşını tekrar yad eder ve onları unutmayıp, unutturmayacağımızı vadederiz" dedi.
Açıklamanın ardından dualar okuyan grup dağıldı.
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