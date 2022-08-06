Üst geçidi kullanmak yerine ana yola atladılar: 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Diyarbakır'da seyir halinde olan bir tır sürücüsü üst geçidi kullanmak yerine ana yola atlayan yayalara vurmamak için direksiyonu kırmasına rağmen 6 kişiye çarptı. Kazada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 CEA 594 plakalı tır sürücüsü seyir halinde iken üst geçidin olmasına rağmen alt geçidi kullanan bir yayayı ezmemek için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride fırlayan tır, o sırada karşı şeritten gelen ve aynı hatayı yapan 5 kişiye çarptı. Tırın dorsesinin kaymasıyla kazaya sebep olan vatandaş da tırın altında kaldı. Kazada toplamda 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Can pazarını gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yakıt depo su patlayan tırda olabilecek bir patlamaya karşı vatandaşlar ve güvenlik güçleri el birliğiyle yola toprak ve su dökerek alev almasını engelledi. Uzun kuyruğun oluştuğu trafik ise tırın olay yerinden kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. - DİYARBAKIR