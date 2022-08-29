Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hafif ticari araç seyir halinde hızla gelen yolcu otobüsünün önüne kırdı. Otobüsün çarpmasıyla takla atan araç metrelerce sürüklendi, araçta bulunan baba, anne ve 2 çocuk yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken öte yandan hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken trafiğe kapanan yol açıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı - Son Dakika

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