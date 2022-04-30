Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi

30.04.2022 16:49
Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi

Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyirde halinde olan ticari aracın üstüne refüjde bulunan ağaç devrildi.

Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyirde halinde olan ticari aracın üstüne refüjde bulunan ağaç devrildi. Şoke uğrayan sürücü, haber vermesi üzerine saatlerce yetkililerin gelmediğini ileri sürdü.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan 41 SS 271 plakalı ticari aracın üstüne refüjde bulunan ağaç devrildi. Yolda trafik aksarken, araç sürücüsü Temur Deniz, durumu yetkililere bildirdi. Uzun süre yetkililerin gelmediğini öne süren Deniz, kendi imkanıyla ekip çağırarak ağaç dallarını kestirip aracını yol kenarına aldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, çalışmaların tamamlanmasıyla yol trafiğe açıldı.

Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi
Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi
Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi
Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi
Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi
Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi
Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi - Son Dakika
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