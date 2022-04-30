Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi

30.04.2022 22:47
Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyirde halinde olan ticari aracın üstüne refüjde bulunan ağaç devrildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyirde halinde olan ticari aracın üstüne refüjde bulunan ağaç devrildi. Şoke uğrayan sürücü, haber vermesi üzerine saatlerce yetkililerin gelmediğini ileri sürdü.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan 41 SS 271 plakalı ticari aracın üstüne refüjde bulunan ağaç devrildi. Yolda trafik aksarken, araç sürücüsü Temur Deniz, durumu yetkililere bildirdi. Uzun süre yetkililerin gelmediğini öne süren Deniz, kendi imkanıyla ekip çağırarak ağaç dallarını kestirip aracını yol kenarına aldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, çalışmaların tamamlanmasıyla yol trafiğe açıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi
Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi
Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi
Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi
Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi
Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi
Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi

YORUMLAR
500
Kamyon sürücüsü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı Kamyon sürücüsü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı Kamyon sürücüsü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı Kamyon sürücüsü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Diyarbakır, Tragger, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi - Son Dakika


Son Dakika
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti
22:35 Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu!
22:33 Trabzonspor taraftarı maçın bittiğini zannederek son dakikasında sahaya indi
22:20 AK Parti'nin yaptırdığı anket sonucu İYİ Parti'de düşüş gözlendi
22:02 Bakan Bilgin "Emekli maaşı artacak" demişti! Gözler yarına çevrildi
21:49 Trabzon'da "Silahlara sarılmayalım" dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular
21:44 Koronavirüs tablosu açıklandı, 11 kişi hayatını kaybetti!
21:41 Yarın İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı olacak
21:22 Maç bitti ortalık karıştı! Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar
20:58 Karısı odada uyurken cinsel ilişkiye girdiği bakıcıyı hamile bıraktı, şok gerçek fotoğrafta ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 22:58:29. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement