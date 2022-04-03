DİYARBAKIR'DA SICAK HAVADA TARİHİ MEKANLAR BOŞ KALDI; CAMİ İÇLERİ DOLU - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR'DA SICAK HAVADA TARİHİ MEKANLAR BOŞ KALDI; CAMİ İÇLERİ DOLU

03.04.2022 16:03

HAVA sıcaklığının hissedilir derecede artmasıyla ve ramazan ayıyla birlikte oruç tutan Diyarbakırlıların bir kısmı evlerinde kalmayı tercih ederken, bir bölümü de namaz için geldikleri camilerde iftarı bekledi, kentin tarihi mekanları ise sessizliğe büründü.

HAVA sıcaklığının hissedilir derecede artmasıyla ve ramazan ayıyla birlikte oruç tutan Diyarbakırlıların bir kısmı evlerinde kalmayı tercih ederken, bir bölümü de namaz için geldikleri camilerde iftarı bekledi, kentin tarihi mekanları ise sessizliğe büründü.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Diyarbakır'da hava sıcaklığı 28 dereceye ulaştı. Ramazan ayının da başlamasıyla beraber oruç tutan Diyarbakırlıların çoğu hafta sonunda evlerinde kalmayı tercih etti. Ramazan ayı öncesi insan kalabalığının oluştuğu kentin tarihi mekanları ise sessizliğe büründü. Sur ilçesinde bulunan On Gözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi özellikle turistlerin uğrak mekanı olan tarihi mekanlar hava sıcaklığının da etkisiyle boş kaldı. Özellikle yaşlı vatandaşlar da Ulu Cami gibi tarihi camilerde ibadet ettikten sonra oturarak iftarı bekledi.

Muş'tan gelen misafirlerini On Gözlü Köprü'ye getirdiğini söyleyen Seyhan Sevilgen, "Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Misafirlerimiz geldi. Onlara Diyarbakır'ı gezdirelim dedik. Geldik ama On Gözlü bomboş. Herkese güzel bir ramazan diliyorum" dedi.(DHA)

DİYARBAKIR'DA SICAK HAVADA TARİHİ MEKANLAR BOŞ KALDI; CAMİ İÇLERİ DOLU
DİYARBAKIR'DA SICAK HAVADA TARİHİ MEKANLAR BOŞ KALDI; CAMİ İÇLERİ DOLU
DİYARBAKIR'DA SICAK HAVADA TARİHİ MEKANLAR BOŞ KALDI; CAMİ İÇLERİ DOLU

YORUMLAR
500
Diyarbakır anneleri ramazanı da evlat nöbetinde karşıladı Diyarbakır anneleri ramazanı da evlat nöbetinde karşıladı Bursa Ulu Cami'de Ramazan temizliği Bursa Ulu Cami'de Ramazan temizliği

Diyarbakır, Ramazan, Namaz, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA SICAK HAVADA TARİHİ MEKANLAR BOŞ KALDI; CAMİ İÇLERİ DOLU - Son Dakika


Son Dakika
15:58 ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
15:50 Eşi ve oğlunu pompalıyla öldüren babanın sağ kalan yaralı kızı olanları anlattı!
15:32 Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor!
15:21 Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim
15:18 Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 16:11:44. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA SICAK HAVADA TARİHİ MEKANLAR BOŞ KALDI; CAMİ İÇLERİ DOLU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement