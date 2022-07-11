Diyarbakır'da sıcak havalardan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi: Ya Dicle Nehri'ne girerek boğulacağız ya da burada yüzeceğiz - Son Dakika
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Diyarbakır'da sıcak havalardan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi: Ya Dicle Nehri'ne girerek boğulacağız ya da burada yüzeceğiz

11.07.2022 12:23

Diyarbakır'da sıcaklıklar 40 dereceye ulaşırken çocuklar da çareyi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'nda, girilmesi yasak ve tehlikeli süs havuzuna girerek buldu. Havuza giren çocuklardan İshak Salih Vart, şehirlerinde deniz olmadığı için iki seçenekleri olduğunu belirterek, "Bizim Diyarbakır'da denizimiz yok. İki seçeneğimiz var; ya Dicle Nehri'ne girerek boğulacağız ya da Anzele'ye gelip burada yüzeceğiz" dedi.

Diyarbakır'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar soluğu gölgelik alanlarda, sur diplerinde ve parklarda aldı. Bayram tatilindeki çocukların da kimi ebeveynleriyle kimi arkadaşlarıyla, kentin sembollerinden biri olan Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'na gelerek içerisindeki süs havuzunda serinledi. Ebeveynleri de havuz kenarında bulunan ağaçların gölgesinde oturarak çocuklarını izledi.

YETKİLİLER GÜNEŞ ÇARPMASINA KARŞI UYARIDA BULUNDU

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 1 ile 2 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, uzmanlar özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade ederek, güneş çarpmasına karşı uyarıda bulundu.

"YA DİCLE NEHRİ'NDE BOĞULACAĞIZ VEYA DA BURADA YÜZECEĞİZ"

Yüzmek için süs havuzundan başka bir seçeneklerinin olmadığını belirten çocuklardan İshak Salih Vart, "Bizim Diyarbakır'da denizimiz yok. İki seçeneğimiz var; ya Dicle Nehri'ne girerek boğulacağız ya da Anzele'ye gelip burada yüzeceğiz" diye konuştu. Kayapınar ilçesinden serinlemek için süs havuzuna gelen Menderes Salihoğlu da, "İlk kez buraya geliyorum. Çok güzelmiş" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Dicle, Sur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da sıcak havalardan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi: Ya Dicle Nehri'ne girerek boğulacağız ya da burada yüzeceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da sıcak havalardan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi: Ya Dicle Nehri'ne girerek boğulacağız ya da burada yüzeceğiz - Son Dakika
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