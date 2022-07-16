DİYARBAKIR'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞTI, SERİNLEMEK İSTEYENLER SUR DİPLERİNİ DOLDURDU - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞTI, SERİNLEMEK İSTEYENLER SUR DİPLERİNİ DOLDURDU

16.07.2022 12:45

DİYARBAKIR'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşınca sıcaktan bunalan vatandaşlar, sur diplerinde ve parklarda serinledi.

DİYARBAKIR'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşınca sıcaktan bunalan vatandaşlar, sur diplerinde ve parklarda serinledi.

Yaz mevsiminin en sıcak geçtiği illerden Diyarbakır'da termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, sıcaktan bunalınca kendilerini sur diplerine ve onları çevreleyen parklara attı. Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı kentte, bazı vatandaşlar ise serinlemek için su kenarlarına veya Elazığ'daki Hazar Gölü'ne gitmeyi tercih etti.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve güneş çarpmalarına karşı uyarıda bulundu.

Sur ilçesindeki tarihi Hazreti Süleyman Camii'nin de içinde bulunduğu parka gelen Mahmut Coşkun (55), kavurucu sıcaktan dolayı evinde duramadığını ifade ederek, Hazreti Süleyman Camii'ne gelerek ibadetimizi yaptık. Sur diplerinde, ağaç aralarında serinlemeye çalışıyoruz. Hava 40 derecenin üzerinde olduğu için evler sıcak oluyor diye konuştu.

Ailesiyle İzmir'den bayram ziyareti için Diyarbakır'a gelen Ahmet Mayuk da (39), İzmir buradan daha serin, fakat buranın tarihi dokusu, her şeyin önüne geçiyor dedi.

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Kaynak: DHA

Hazar Gölü, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞTI, SERİNLEMEK İSTEYENLER SUR DİPLERİNİ DOLDURDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞTI, SERİNLEMEK İSTEYENLER SUR DİPLERİNİ DOLDURDU - Son Dakika
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