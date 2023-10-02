Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı

Son Güncelleme: 02.10.2023 11:55

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde yaşanan olayda, sürekli şiddet gören İ.G., babasını uzun namlulu silahla vurarak öldürdü. İ.G., ifadesinde babasının kendisine ve annesine şiddet uyguladığını belirtti.

Diyarbakır'da babası T.G.'yi (35) başından uzun namlulu silahla vurarak öldüren İ.G. (15), tutuklandı. İ.G., ifadesinde; babasının, annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi.

3 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Dün sabah saatlerinde Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 15 yaşındaki İ.G., evdeki kanepede uyuyan babası T.G.'yi uzun namlulu silahla başından 3 el ateş ederek vurdu. T.G. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.G., kurtarılamadı. T.G.'nin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Babasını uyurken öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Sürekli annemi dövüyordu

ANNESİNİN SÜREKLİ ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

T.G.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal İncekavak Mahallesi Kuşdamı mezrasında toprağa verildi. Kaçan İ.G. ise bir süre sonra polise teslim oldu. İ.G., ifadesinde; babasının, annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Hürriyet, Hazro, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
13:25 Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunurken öldürülen teröristin Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi
13:20 Rıdvan Dilmen'in sorusuna İsmail Kartal'dan taraftarı mest eden yanıt: Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter
12:54 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Katalin Kariko ve Drew Weissman kazandı
12:42 Ankara'daki bombalı saldırıdan yeni detaylar! Teröristler kendilerine aile izlenimi vermiş
12:08 Tarlalarını ve mahsullerini korumak isteyen köylüler, domuz sürüsünü gafil avladı
11:55 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı
11:43 Aralarında Sezgin Tanrıkulu da var! 5 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de
11:43 Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da konteynerleri ve sahra hastanesini su bastı
11:37 Son Dakika: Üniversiteli gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet hizmeti bu ay başlayacak
11:37 Ünlü rapçi Şehinşah, konserine giderken kaza geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2023 13:49:36. #1.13#
SON DAKİKA: Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement