Şiddetli rüzgar 1 tonluk çatıyı sitenin bahçesine savurdu, faciadan dönüldü - Son Dakika

Şiddetli rüzgar 1 tonluk çatıyı sitenin bahçesine savurdu, faciadan dönüldü

DİYARBAKIR Diyarbakır'da şiddetli rüzgar 1 tonluk çatıyı uçurdu. Site bahçesine düşen çatının savrulma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün gece itibariyle Diyarbakır'da etkili olan şiddetli rüzgar, Diyarbakır'da sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan site içinde bir binanın yaklaşık 1 tonluk çatısını uçurdu. Çatı, şiddetli fırtına nedeni ile bahçeye savruldu. Çatının uçmasından önce öğrenci servisi siteden çıkması ise büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Çatı, araçlar üzerinden süzülerek bahçeye iniş yapması ise araçlarda oluşabilecek maddi hasarın önüne geçti. O anlar, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Site görevlisi Akif Eser'in çatının şiddetle yere çakılması korku dolu anlar yaşattığını söyledi. Çatının ağaca saplanması, öğrencilerin servis saatinde büyük bir faciaya neden olmadığını ifade etti. Eser, "Bugün sabah saatlerinde öğrencilerin çıkış saatlerinde, lodos şiddetinde büyük bir fırtına çıktı. Bir anda A2 blok çatısı aşağı indi. Allah'a çok şükür ki, can kaybımız olmadı, çevredeki araçlara da çarpmadı. Direkt çatıdan bahçeye düştü. Öğrencilerin servis saatleriydi Allah, muhafaza etti. Çok korktum şiddetli bir ses çıktı. Bütün bina sakinleri balkonlarına çıktı" dedi.