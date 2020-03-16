Diyarbakır'da sığınaklar kullanılamaz hale getirildi, 378 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da sığınaklar kullanılamaz hale getirildi, 378 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 10 sığınak kullanılamaz hale getirildi, 378 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesi kırsalında 14 Mart Cumartesi günü bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan 'Kapan-6 Şehit Jandarma Er İbrahim Budak' operasyonu tamamlandı. Operasyonda, teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan 1'i tabanı tahta ile döşenmiş, girişi taşlarla örülmüş, 30 metrekare genişliğinde olmak üzere 10 sığınak tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere, 6 adet yağ bidonu içerisine 40 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış fünye, 2 adet 8'li pil bloğuyla irtibatlı ateşleme anahtarı, bakır tellerle karşılıklı sert plastik sarılarak yapılmış basma düzenek ateşleme anahtarı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü şekilde imha edildi.

Operasyon bölgesinde yapılan aramada ise el bombası, roketatar mühimmatı, roketatar mühimmatı sevk fişeği, 7 adet 200 milimetre çapında mühimmat, 3 Kalaşnikof tüfeği şarjörü, makineli tüfek gece görüş takma aparatı, el dürbünü, pusula, akü, taşınabilir prizli akü, parçalanmış diz üstü bilgisayar, 12'li pil bloğu, televizyon, uydu alıcısı, 6 adaptör, 7 adet lehim makinesi, 20 metre internet kablosu, 460 metre elektrik kablosu, 5 şemsiye, 1 ton gıda malzemesi ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler ise imha edildi.

Operasyonunda ayrıca narkotik köpekleriyle arazide yapılan aramada çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş 378 kilo esrar ele geçirildi.