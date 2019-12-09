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Diyarbakır'da sığınakta plastik patlayıcı ve çok sayıda silah ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 98 kilogram plastik patlayıcı ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'da sığınakta plastik patlayıcı ve çok sayıda silah ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 98 kilogram plastik patlayıcı ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda güvenlik güçlerince, Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen 17 adrese drone destekli operasyon düzenlendi.

Çınar ilçesine bağlı Çakırtutmaz Mahallesi'ndeki A.E'ye ait evin bulunduğu arazide tespit edilen sığınakta 73,373 kilogram plastik patlayıcı, 10 uzun namlulu silah, roketatar, 47 katyuşa roketi, iki el bombası ile çok miktarda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmada da 24,595 kilogram plastik patlayıcı bulundu.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı, firari iki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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