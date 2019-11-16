Diyarbakır'da silah kaçakçıları polisten kaçamadı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 60 tabanca ve 121 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü ve fabrika çalışanı tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Siverek karayolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç sürücüsü H.A.'nın tedirgin tavırlar sergilemesi üzerine polis ekipleri araçta yaptığı aramada, aracın kaput bölümüne gizlenmiş 60 ruhsatsız tabanca ve 121 şarjör ele geçirildi. Polis ekipleri aracı ve içerisinde bulunan tabancaları muhafaza altına alırken, H.A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.



Yol güzergahında bulunan silah fabrikasına baskın yapıldı



Çalışmalarını titizlikle sürdüren polis ekipleri, H.A.'nın otomobiliyle geldiği güzergahtaki tüm güvenlik kameraları incelemeye aldı. Mobesse ve güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri, H.A.'nın bölgedeki bir silah fabrikasından yola çıktığını tespit ederek, mahkemeden arama kararı alınarak, silah fabrikasına baskın düzenlendi.



Polis araç sürücüsünün evine de baskın yaptı



Dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, fabrika didik didik ararken, yapılan aramalar da gizli bölmelere saklanmış 235 adet monte etmeye hazır ucu açılmış namlu, 72 adet sürgü kapağı, 37 adet tabanca şarjörü, 9 adet tabanca gövdesi, 7 adet emniyet mandalı, 8 adet icra yay mili, 3 adet icra yayı, 2 adet kurusıkı silah ve 6 adet mermi yatağı ele geçirdi. Operasyon kapsamında H.A.'nın evinde ise yapılan aramada da 52 adet uzun namlulu silaha ait fişek ile şüpheli şahısa zimmetli Kaleşnikof marka tüfek bulundu



2 şüpheli tutuklandı



Fabrikada çalışan 4 şüpheli gözaltına alınırken, araç sürücüsü H.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından 'silah ve mühimmat ticareti' iddiasıyla adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden H.A. ile ismi açıklanmayan bir fabrika çalışanı tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



Şüphelilerin kurusıkı tabancaları, namlularını değiştirerek gerçek tabancaya çevirdikleri ve sattıkları ve tabancaları 2 bin TL'den satışa sunulduğu iddia edildi. - DİYARBAKIR