Diyarbakır'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 2 Gözaltı
41 dakika önce
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır
'ın Çınar
ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı
'nca, önceki gün Çınar ilçesinde 2 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 1 adet Kalaşnikof
piyade tüfeği, 1 adet Browning marka 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet av tüfeği, 327 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 14 adet 9 milimetre çapında fişek, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Operasyonlarda evde bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:30 Kaynak: İHA
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