Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığını önlemeye yönelik Karaçevre mahallesinde bir adreste yapılan aramada uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:38 Kaynak: AA

Çınar, Diyarbakır, Güncel
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