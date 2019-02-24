Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu
1 saat önce
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır
'ın Çınar
ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çınar İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığını önlemeye yönelik Karaçevre mahallesinde bir adreste yapılan aramada uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:38 Kaynak: AA
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