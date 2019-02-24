Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 3 silah ele geçirildi.

Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 3 silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede silah kaçaklığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 2 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda, Kalaşnikof tüfek, Browning marka 9 mm. çapında tabanca, av tüfeği ve silahlara ait şarjör ile mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:48 Kaynak: DHA

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