Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
1 saat önce
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 3 silah ele geçirildi.
DİYARBAKIR'ın Çınar
ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 3 silah ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçede silah kaçaklığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 2 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda, Kalaşnikof
tüfek, Browning marka 9 mm. çapında tabanca, av tüfeği ve silahlara ait şarjör ile mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:48 Kaynak: DHA
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