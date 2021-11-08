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DİYARBAKIR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

08.11.2021 13:09

DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 7 ruhsatsız tabancayla yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 7 ruhsatsız tabancayla yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şüphelinin ellerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüpheliler, Kayapınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde durdurularak gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabancayla bu tabancalara ait şarjör ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
DİYARBAKIR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
DİYARBAKIR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
DİYARBAKIR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

İl Jandarma Komutanlığı, Ruhsatsız Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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