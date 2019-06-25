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DİYARBAKIR'DA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇTİ

38 dakika önce

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları kapsamında, bugün Hani ilçesine bağlı Yukarıturalık köyünün Aşağıturalı mezrası kırsalındaki operasyonda, bir grup PKK'lı teröristle temas sağlandı.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları kapsamında, bugün Hani ilçesine bağlı Yukarıturalık köyünün Aşağıturalı mezrası kırsalındaki operasyonda, bir grup PKK'lı teröristle temas sağlandı. Bölgede çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada; M-16 piyade tüfeği, tabanca, el bombası ile 150 mermi ve 6 şarjör ele geçirildi.
Operasyonla ilgili valilikten yapılan açıklamada, Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir denildi.
DİYARBAKIR'DA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇTİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:05 Kaynak: DHA
Jandarma, Diyarbakır, Güncel
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