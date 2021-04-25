Kısıtlama saatinde çatışma: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Kısıtlama saatinde çatışma: 1'i ağır 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kısıtlama saatinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı 2 yaralı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesin Peyas Mahallesi 377. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kız meselesinden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların çekilmesiyle beraberinde sokak ortasında çatışma çıktı. Çatışmada adı henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'i kafasından vurulurken diğer ise bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan güvenlik güçleri inceleme başlatırken kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.