Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
1 saat önce
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada baba ve 2 oğlu silahla yaralandı.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:36 Kaynak: AA
'da iki grup arasında çıkan kavgada baba ve 2 oğlu silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlar
ilçesi Şeyh Şamil
Mahallesi Girne
Caddesi 904'üncü Sokak'ta henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine karşı tarafın silahla ateş açması sonucu baba M.Ö ile oğulları H.Ö (28) ve R.Ö (25) silahla yaralandı.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ambulanslarla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan H.Ö'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis
kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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