Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
3 dakika önce
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sokakta karşılaşan iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sokakta karşılaşan iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde, merkez Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi 708'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. M.Y. adlı şahıs vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. M.Y. vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şahısları yakalamak için geniş kapsamlı inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:41 Kaynak: İHA
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