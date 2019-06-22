Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

1 saat önce

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADIDiyarbakır'da alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 yaralıdan Halit Tuncay, kaldırıldığı özel hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2), System.String[]

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI
Diyarbakır'da alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 yaralıdan Halit Tuncay, kaldırıldığı özel hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tuncay'ın cenazesi otopsi için hastanenin morguna konurken, diğer yaralı S.Ş.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:19 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dev çekirge bu kez Gaziantep'te görüntülendi Avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü Seçim yasakları başladı Son Dakika! Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 18:56:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]