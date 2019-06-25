Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

50 dakika önce

Diyarbakır'da iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Sedat Aydın (38) yaşamını yitirdi, Gündüz Taş (40) ise yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan bir plazada meydana geldi. Aralarında alacak meselesi olan iki grup, plazanın giriş katında karşılaştı. Grup arasında çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Sedat Aydın ile Gündüz Taş yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kavgada yaralanan Aydın ve Taş'ı ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisine kaldırılan yaralılardan Sedat Aydın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yaralı Gündüz Taş'ın hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alıp, kavga karıştıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü
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Olay yerinden detaylar
Alınan güvenlik önlemleri
Polis ekiplerinin iş merkezine girmesi
Ambulanslar
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,

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Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:53 Kaynak: DHA
Polis, kavga, Aydın, Diyarbakır, Güncel
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