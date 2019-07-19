Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Bağlar ilçesindeki meyve-sebze halinde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
Kavgada yaralanan M.A, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemede, kalaşnikof tüfek ile buna ait boş kovanlar ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Kavgayla ilgili Ş.E, N.E. ve M.S.B. gözaltına aldı.
Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:37 Kaynak: AA
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