DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

11.05.2022 18:15

DİYARBAKIR'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi 44'üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mazlum E., E.S. ve A.E., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mazlum E., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemede 5 mermi çekirdeği bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI
DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI
DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI
DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI
DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI
DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI
DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI
DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

YORUMLAR
500
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Diyarbakır'da alacak verecek meselesinde silahlı çatışma: 2 yaralı Diyarbakır'da alacak verecek meselesinde silahlı çatışma: 2 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 01:30:31. #1.12#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement