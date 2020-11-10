Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tellikaya Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet Kurt hayatını kaybetti, kardeşi Abdülkadir Kurt ile Nezir Güngörür ve oğlu Şahin Güngörür yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Son Dakika

Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı

Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve poyraz geliyor

Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu?

Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın

Dağlık Karabağ zaferi sonrası ulusa seslenen Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir, onları iti kovar gibi kovduk

Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor

İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir?