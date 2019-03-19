Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

53 dakika önce

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayaklarına isabet eden kurşunla yaralandı.

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayaklarına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 47. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu silahların çekildiği kavgada 1 kişi sağ ve sol ayaklarına isabet ettiği kurşunlar sonucu yaralandı. Silahların patladığı kavgada bir kurşun sokak başında bulunan fırının camına isabet etti. Şans eseri fırında kimse bulunmazken, silah seslerini duyan vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis, inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:54 Kaynak: İHA

Polis, Huzurevleri Mahallesi, Kayapınar, Diyarbakır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı Eşini Boğarak Öldüren İşsiz Cani Koca, Cesedin Başında Ağlarken Yakalandı 16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 17:47:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]