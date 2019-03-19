Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

50 dakika önce

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı Fırında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlediDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayaklarına isabet eden kurşunla yaralandı.

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
Fırında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayaklarına isabet eden kurşunla yaralandı.
Olay, Diyarbakır Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 47. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu silahların çekildiği kavgada 1 kişi sağ ve sol ayaklarına isabet ettiği kurşunlar sonucu yaralandı. Silahların patladığı kavgada bir kurşun sokak başında bulunan fırının camına isabet etti. Fırında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken silah seslerini duyan vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:17 Kaynak: İHA

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