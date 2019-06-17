Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
38 dakika önce
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:35 Kaynak: İHA
'ın Kayapınar
ilçesinde tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 298. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazide oturan iki grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile silahların patladığı olayda C.A. isimli şahıs ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil
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