Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
30 dakika önce
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:26 Kaynak: AA
'ın merkez Yenişehir
ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Belediyesi arkası Zümrüt 2 Sitesi önünde henüz belirlenemeyen nedenle Ö.S. (41) ile S.B. (29) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, silahla bacağından yaralanan Ö.S. 112 Acil Servis
ekiplerince Gazi Yaşargil
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli S.B. gözaltına alındı.
Damat kaynanasına ve kayınbabasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi
Borsa, 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı
Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi