Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerindeki bir peynircide meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki kişi iş yerinde karşılaştı. Husumetliler arasındaki başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilmeyen saldırganlardan biri olay yerinden kaçarken, M.A. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Mevlana Celaleddin Rumi, Diyarbakır, Bağlar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'de 6 yaşındaki kız çocuğu, kelepçe takılarak gözaltına alındı
Polisten kaçabilmek için elindeki şantaj paralarını sokağa saçtı 34 farklı suç kaydından 10 yıldır aranan firari kadın yakalandı Talihsiz kadının sokak ortasında bıçakla gasp edildiği anlar güvenlik kamerasında!

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:50:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]