Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'da iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2'nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucunda bir kişi vücuduna isabet eden kurşun nedeni ile yaralandı. Saldırganlar, otomobile binerek bölgeden uzaklaşırken, kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralı, olay yerinde yapılan il müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kooperatifler Mahallesi, Diyarbakır, Yenişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:57 Kaynak: İHA
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