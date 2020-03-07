Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

49 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ismi öğrenilemeyen 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, MOBESE'den kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kooperatifler Mahallesi, Yenişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:21 Kaynak: DHA
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