Diyarbakır'da silahlı kavga
1 saat önce
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:04 Kaynak: AA
'da iki grup arasında silahlı kavga
çıktı.
Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar
ilçesi Kayapınar
Mahallesi 231 Sokakta iki grup arasında silahlı kavga meydana geldi.
Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çevredeki bazı iş yerleri zarar gördü.
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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