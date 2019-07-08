Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da silahlı kavga
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Diyarbakır'da silahlı kavga

1 saat önce

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Diyarbakır'da silahlı kavga, System.String[]
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Kayapınar Mahallesi 231 Sokakta iki grup arasında silahlı kavga meydana geldi.
Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çevredeki bazı iş yerleri zarar gördü.
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:04 Kaynak: AA
Diyarbakır, Kayapınar, Bağlar, kavga, Güncel
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