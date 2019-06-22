Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

49 dakika önce

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'ndeki Ceylan Parkı'nda iki grup arasında borç meselesi dolayısıyla başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda ağır yaralanan H.T (42) ile S.Ş (38) 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:44 Kaynak: AA
Fırat, Kayapınar, Diyarbakır, Güncel
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