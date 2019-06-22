Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'ndeki Ceylan Parkı'nda iki grup arasında borç meselesi dolayısıyla başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda ağır yaralanan H.T (42) ile S.Ş (38) 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:50 Kaynak: AA
Fırat, Kayapınar, Diyarbakır, Güncel
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