Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:50 Kaynak: AA
'ın Kayapınar
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fırat
Mahallesi'ndeki Ceylan Parkı'nda iki grup arasında borç meselesi dolayısıyla başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda ağır yaralanan H.T (42) ile S.Ş (38) 112 Acil Servis
ekiplerince Gazi Yaşargil
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.
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