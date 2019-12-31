Diyarbakır'da silahlı kavga- 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da silahlı kavga- 2 kardeş yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'da silahlı kavga- 2 kardeş yaralandı

6 saat önce

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralandıDİYARBAKIR'da, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet K. (27) ile Abdullah K. (28) kardeşler yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı

DİYARBAKIR'da, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet K. (27) ile Abdullah K. (28) kardeşler yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen husumetli 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle, olay silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet K. ile ağabeyi Abdullah K. silahla yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı kardeşlerin hastanenin acil servisinde tedavileri sürürken, polis ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen A.K. ile Ş.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da silahlı kavga- 2 kardeş yaralandı

Diyarbakır, Mehmet K, Bağlar, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:59 Kaynak: DHA
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