Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Medya Mahallesi 68. Sokak'ta pazarcı esnafı ile bir kıraathane sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.