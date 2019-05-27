Diyarbakır'da silahlı kavga! 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada muhtar ve babası hayatını kaybetti, karısı ile kızı da yaralandı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada muhtar ve babası hayatını kaybetti, karısı ile kızı da yaralandı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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