Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da silahlı kavga! 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga! 2 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada muhtar ve babası hayatını kaybetti, karısı ile kızı da yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga! 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada muhtar ve babası hayatını kaybetti, karısı ile kızı da yaralandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:31 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dicle Nehri'nde Boğulan Gencin 15 Gün Önce Askerden Geldiği Ortaya Çıktı Diyarbakır'da İki Aile Arasında Çıkan Silahlı Kavgada Kan Aktı: 2 Ölü, 2 Yaralı Erdoğan'ın Sözlerini "Canına Okumuşsun" Diyerek Eleştiren Oğuz Haksever'den Açıklama Geldi Ekrem İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 27 Mayıs Paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:25:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da silahlı kavga! 2 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]