Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da iki esnaf arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Merkez Sur ilçesine bağlı Karaçalı Mahallesi'nde hurdacılık yapan iki esnaf ve yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Kavgada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Murat Özyılmaz ve Kazım Çifçi hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavga ile ilgili bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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