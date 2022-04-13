Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

13.04.2022 21:11
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da iki esnaf arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki esnaf arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Merkez Sur ilçesine bağlı Karaçalı Mahallesi'nde hurdacılık yapan iki esnaf ve yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Murat Özyılmaz ve Kazım Çifçi hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavga ile ilgili bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Komşu esnafların park kavgası sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı! Komşu esnafların park kavgası sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı! Son dakika haber! Esnafın park kavgasına yakınları da karıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2) Son dakika haber! Esnafın park kavgasına yakınları da karıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)

Diyarbakır, Esnaf, kavga, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:02 Turgut Özal'ın oğlu TEK Parti lideri Ahmet Özal: Cumhurbaşkanı adayı olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz
20:19 Gültekin Uysal: Kast ettiğim kişiler, 6'lı masa etrafındaki liderler değil
19:43 ABD'de öğrencisini ölümden kurtaran öğretmen, izleyenlerin göğsünü kabarttı
19:34 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti, 5 bin 529 yeni vaka tespit edildi
19:33 Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi gerekiyor
19:02 Rus birliklerinin Ukraynalı çocuğu bağlayıp gözleri önünde annesine tecavüz ettiği iddiası gündem oldu!
18:49 Hayat pahalılığından şikayet edenlere İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Oh olsun
18:37 Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi!
18:23 İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor!
17:56 Makatına 2 kiloluk dambıl kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 21:17:24. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement