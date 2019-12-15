Diyarbakır'da silahlı kavga: 2'si ağır 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da silahlı kavga: 2'si ağır 12 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2'si ağır 12 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'da, iddiaya göre boşanma meselesi nedeni ile çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2'si ağır 12 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da, iddiaya göre boşanma meselesi nedeni ile çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, daha önce çocukları boşanan iki aile, mahallenin meydanında karşılaştı. Burada çıkan tartışmanın ardından kız tarafı yakınlarını da toplayarak erkek tarafının evini bastı. Burada çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kavgada M.K., A.K., F.K. ile kavgayı ayırmak isteyen H.D. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin silahla yaralandığı kaydedildi. Taş ve sopalarla yaralananların arasında kadınların da olduğu öğrenildi.


Jandarma ekipleri ailelerin evi ile bölgede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:12 Kaynak: İHA
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