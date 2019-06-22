Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da alacak nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'da alacak nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. 
Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Ahmede Hane Caddesi'ndeki Ceylan Park'ta karşılaşan 2 grup arasında iddiaya göre alacak yüzünden sözlü tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sonucu çıkan kavgada, aynı gruptaki H.T. (42 ) ile S.Ş. (38) silahla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:23 Kaynak: DHA
kayapınar, diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dev çekirge bu kez Gaziantep'te görüntülendi Avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü Seçim günü İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son tahmin Ekrem İmamoğlu'ndan seçim öncesin son çağrı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 15:56:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]