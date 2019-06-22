Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralıDiyarbakır'da alacak nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:05 Kaynak: DHA
'da silahlı kavga
: 2 yaralı
Diyarbakır'da alacak nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Kayapınar
ilçesinde meydana geldi. Ahmede Hane Caddesi'ndeki Ceylan Park'ta karşılaşan 2 grup arasında iddiaya göre alacak yüzünden sözlü tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sonucu çıkan kavgada, aynı gruptaki H.T. (42 ) ile S.Ş. (38) silahla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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