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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.


Olay, Çınar ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 2 kişi, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İzzet ve Nina G., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Mahallede gerginlik sürerken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Yeni Mahalle, Diyarbakır, Sabah, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:07 Kaynak: İHA
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