Son dakika haber: Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

DİYARBAKIR'da, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 grup, dışarıda karşılaştı. Gruplar arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.