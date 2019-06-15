Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

3 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi 100. Sokak'ta Ercan K. (17) silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Ercan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ercan K'nin durumu öğrenen yakınları, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla, Girne Caddesi'nde araçla seyir halindeki Mehmet K. ile Musa K'ye ateş açtı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Musa K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırı sırasında seken kurşunların isabet etmesi nedeniyle yaralanan N.A. da hastanede tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:15 Kaynak: AA
Fatih Mahallesi, Bağlar, Diyarbakır, Güncel
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