Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır
'ın Bağlar
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Fatih Mahallesi
100. Sokak'ta Ercan K. (17) silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Ercan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ercan K'nin durumu öğrenen yakınları, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla, Girne
Caddesi'nde araçla seyir halindeki Mehmet K. ile Musa K'ye ateş açtı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Musa K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırı sırasında seken kurşunların isabet etmesi nedeniyle yaralanan N.A. da hastanede tedavi altına alındı.