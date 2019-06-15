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Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

3 saat önce

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 2 aile arasında çıkan ve bir aracın da kurşunlandığı silahlı kavgada 1'i yoldan geçen 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 2 aile arasında çıkan ve bir aracın da kurşunlandığı silahlı kavgada 1'i yoldan geçen 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ercan K., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Bunun üzerine Ercan K.'nın yakınları da Girne Caddesi'nde seyir halinde olan karşı tarafın aracına silahlı saldırı düzenledi. Bu saldırıda da araçta bulunan Mehmet K. ve Musa K. ile aracıyla yoldan geçen Nejdet A., vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, çevrede geniş güvenlik alırken olay yerleri güvenlik şeridi ile çembere alındı. Yaralılardan Musa K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:32 Kaynak: DHA
Fatih Mahallesi, Bağlar, Diyarbakır, Güncel
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