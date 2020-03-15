Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

41 dakika önce

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 4 kişi yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvan Ağa Caddesi üzerinde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilerde iddiaya göre bir grup arasında kafede çıkan tartışma kanlı bitti. Bıçak, sopa ve silahların konuştuğu kavgada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere sevk edildi.


Olay yerinde 112 sağlık ekiplerine saldırılması sonucu ambulansın camları kırılırken, Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 1 şüpheli ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı. - DİYARBAKIR

Kooperatifler Mahallesi, Diyarbakır, Yenişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:23 Kaynak: İHA
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