Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 ölü, 9 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 ölü, 9 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı kavgada ikisi kadın 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 ölü, 9 yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı kavgada ikisi kadın 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökçetevek mahallesinde ikamet eden Enver Tekin, henüz belirlenemeyen nedenle Keklikdere mahallesindeki Poyraz ailesine gelin verdiği kızı Gülşen Poyraz'ı kendi evine getirdi. Bunun üzerine Poyraz ailesi bireyleri, Gülşen'i geri almak için Enver Tekin'in evine geldi.
Burada iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, aynı mahallede oturan Narin ailesi mensupları da Tekin ailesine destek için geldi.
Olayda, Aziz (22), Halise, Gökhan (22) ve Münevver Narin ile Edip Okraş ve Süleyman Eleftoz hayatını kaybetti. Teğmen Yapıcı, Ferhat Tekin, Münevver Bağlı ile Ferhat, Felhat, Mevlüt, Cevat, Dukhan ve Mehmet Narin ise yaralandı.
Yaralılar Silvan ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, kavgaya karıştığı belirlenen bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Cenazelerin otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edileceği belirtildi.
Diyarbakır, Silvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
Girdiği evde yakalanan hırsızdan pişkin cevap: Sanki adam öldürdük Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damat için karar verildi TikTok'un ahlaki değerleri bitiren başarısı: 3 ayda 600 milyon dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:58:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 ölü, 9 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]